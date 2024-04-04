Астрономы открыли богатейшее «месторождение» звездного материала

Международная команда астрономов при помощи Большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки ALMA обнаружила более 100 видов молекул в центре галактики NGC 253, одного из соседей нашего Млечного Пути.

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Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal, а коротко о нем рассказывает Sci News. Галактика NGC 253 является одним из наших соседей и отличается активным звездообразованием. Подобные галактики давно известны науке, но они расположены далеко от Млечного Пути. Поэтому их изучение затруднено, и до сих пор остается загадкой то, почему такие галактики столь "плодовиты".

Галактика NGC 253 может приоткрыть некоторые тайны, поскольку оказалась ближайшей к нам галактикой с высокими темпами звездообразования. Она расположена на расстоянии 11,5 миллионов световых лет от Земли в созвездии Скульптора. Команда во главе с доктором Нанасе Харада из Национальной астрономической обсерватории Японии наблюдала NGC 253 при помощи инструментов ALMA и обнаружила более ста видов молекул в центральной зоне галактики.

"Это химическое сырье является самым богатым "месторождением" из всех, обнаруженных за пределами Млечного Пути, - сообщают исследователи. - Оно включает в себя и молекулы, которые были впервые обнаружены за пределами Млечного Пути, такие как этанол и фосфорсодержащие молекулы".

В рамках исследования астрономы установили, что молекулярный газ высокой плотности, вероятно, способствует активному звездообразованию. К такому выводу они пришли, изучив сигналы молекул, которые меняются в зависимости от плотности и температуры. Анализ сигналов показал, что концентрация плотного газа в центре NGC 253 более чем в 10 раз выше, чем в центре Млечного Пути. Это открытие может объяснить, почему соседняя галактика формирует звезды гораздо активнее нашей галактики.

Исследователи предполагают, что сжатию молекулярных облаков могут способствовать столкновения между ними. Вероятно, в NGC 253 столкновения облаков происходят там, где потоки газа и звезд пересекаются. В результате возникают ударные волны, распространяющиеся со сверхзвуковыми скоростями. Они испаряют такие молекулы, как метанол. Когда молекулы испаряются в виде газа, их можно наблюдать с помощью таких радиотелескопов, как ALMA.