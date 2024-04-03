Среднебюджетный смартфон Google Pixel 7a начали продавать в России по рекордно низкой цене. Об этом сообщает портал «Палач».

Стоимость бюджетного камерофона Google опустилась в России до 34,8 тыс. руб. За эти деньги Pixel 7a предлагает флагманский чип Google Tensor G2, как у старших моделей Pixel 7 и 7 Pro, а также основную камеру на 64 Мп и ультраширокоугольную с разрешением 13 Мп. В обоих случаях за обработку снимков отвечают алгоритмы Google, благодаря чему снимки с Pixel 7a получаются на уровень выше, чем у конкурентов.

Устройство оснащается небольшим 6,1-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 90 Гц и пиковой яркостью в 1000 нит. Среди прочих особенностей новинки значится защита от воды и пыли по стандарту IP67, наличие стереодинамиков, NFC для бесконтактной оплаты и поддержка беспроводной зарядки мощностью 7,5 Вт. Аккумулятор емкостью 4385 мАч поддерживает проводную зарядку на 18 Вт.

В США смартфон представили в мае 2023 года. На старте смартфон предлагался за $499 (около 46,1 тыс. руб.).