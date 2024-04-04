Во Франции обнаружена «круглая» деревня железного века

Во Франции археологи при помощи лазерного сканирования местности обнаружили галльскую деревню железного века, которая была построена в форме правильного круга.

© Cotes d’Armor de Departement

Как сообщает Arkeonews, открытие, которое во Франции называют крупным, было сделано в Кап-д'Эрки, в регионе Кот-д'Армор. Руины деревни железного века с земли не видны, но обнаружить их удалось при помощи передовой технологии лазерного сканирования LiDAR. Она уже несколько лет успешно используется в археологии.

Специальный сканер устанавливается на самолет либо беспилотник, после чего производится сканирование местности. Сигнал лазера посылается на землю, затем возвращается. Прибор рисует картинку, на которой видны структуры, находящиеся под поверхностью. Данная технология позволяет исследовать археологические объекты, недоступные при традиционных полевых раскопках.

В данном случае была выявлена круглая деревня, в которой насчитывалось примерно 20 домов, расположенных вокруг центральной площади. По предварительным сведениям, это могло быть галльское поселение, основанное около восьмого века до нашей эры. Археологи предполагают, что люди постоянно жили здесь на протяжении примерно трех веков.

"Это исключительное открытие, которое дает нам лучшее понимание повседневной жизни галлов во время железного века, - говорит Жан-Ив Пескебрель, археолог из Национального института электронных реалистичных археологических исследований. - Эта технология открывает путь к новым важным открытиям и позволяет исследовать археологические объекты, которые ранее были недоступны".

Галлы были кельтским народом, разделенным на несколько племен. В основном они жили на территории современной Франции, но некоторые племена населяли часть западной Германии, северной Италии и Бельгии. Галлы были земледельцами, жившими за счет сельского хозяйства. Племена по всей Галлии действовали независимо друг от друга и объединялись только в тяжелые времена. Каждое племя имело своего вождя и религию. Их земли завоевал Юлий Цезарь, возглавлявший римские войска во время Галльских войн.