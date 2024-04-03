Над российскими регионами пролетит «дьявольская» комета 12P/Понса-Брукса. Об этом сообщает ТАСС.

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Руководитель центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Российского географического общества Александр Иванов рассказал, что 21 апреля небесное тело, с криовулканами на поверхности, приблизится на минимальное расстояние к Земле. Однако он отметил, что самым удачным временем для наблюдения за ним является период последних чисел марта и начала апреля.

Пролетающую один раз в 71 год комету смогут увидеть жители всей страны, но для более детального рассмотрения астрономического явления больше подойдут районы с отсутствием городской засветки, например, горы, побережье моря или сельская местность.

В марте сообщалось, что жителям европейской части России назвали даты, когда в небе можно будет наблюдать редкое астрономическое явление. Речь шла о метеорном потоке Лириды. Его пик прогнозируется на 22 апреля, а активность составит около 18 метеоров в час.