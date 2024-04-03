Сильное землетрясение на Тайване повредило инфраструктуру крупнейшего в мире чипмейкера TSMC. Одни из самых серьезных повреждений получили производственные линии, занятые выполнением заказов для компании Apple. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на Тайване утром 3 апреля 2024 года, причинив значительный ущерб инфраструктуре и нарушив работу нескольких ключевых производственных блоков TSMC. Источники Bloomberg, знакомые с деятельностью TSMC, сообщили, что, в частности, значительные повреждения получила фабрика N3: балки и колонны были сломаны, что привело к полной остановке производства. Машины EUV, необходимые для производственных процессов ниже 7 нм, остановились, из-за трещин в стенах была приостановлена работа в исследовательских лабораториях. Другая фабрика в Синьчжу сообщила о поломке трубопроводов и значительном повреждении пластин, что тоже потребовало остановки производства.

Некоторые высокопроизводительные чипы TSMC, такие как 3-нм A17 Pro в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro‌ Max, требуют круглосуточной работы и стабильной вакуумной среды в течение нескольких недель. В результате некоторые высокопроизводительные чипы, уже находящиеся в производстве, скорее всего, будут испорчены, даже если они не были повреждены напрямую.

Все специальные кремниевые процессоры в устройствах Apple поставляются TSMC. Таким образом, последствия землетрясения для объектов TSMC вызвали обеспокоенность по поводу возможных задержек в цепочке поставок продукции Apple.

Производитель чипов принял незамедлительные меры для оценки ущерба и начала процедур восстановления. Ожидается, что некоторые производственные линии возобновят работу уже сегодня, но это все равно не вносит полную ясность в ожидаемые последствия природного катаклизма для Apple.

Bloomberg пишет, что TSMC исторически уделяет большое внимание готовности к стихийным бедствиям, особенно после сильного землетрясения в 1999 году. С тех пор компания внедрила строгие меры, направленные на снижение рисков, связанных с землетрясениями.

Apple находится в процессе наращивания производства своих новых продуктов, поэтому значительные перебои в поставках чипов, производимых TSMC, потенциально могут задержать запуск продуктов или ограничить их доступность.