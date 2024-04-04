Xiaomi выпустит самое маленькое зарядное устройство на 120 Вт

Xiaomi готовит самое маленькое и компактное зарядное устройство в мире мощностью 120 Вт.

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Новое зарядное устройство Xiaomi будет создано по технологии нитрида галлия (GaN), которая позволит ему иметь довольно небольшой размер, оставаясь при этом безопасным, а также более энергоэффективным.

Сообщается, что адаптер на 120 Вт будет такого же размера, что и в Xiaomi GaN Charger Set мощностью 67 Вт. В китайской соцсети Weibo уже есть изображение нового зарядного устройства.

На данный момент неизвестно, когда именно Xiaomi выпустит своё новое зарядное устройство, хотя все указывает на то, что это произойдёт в ближайшее время. Сначала новинка дебютирует в Китае, а затем и на мировом рынке.