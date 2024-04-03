США запретят поставки антисанкционных GeForce RTX 4090D и Nvidia H20 в Китай

США в ближайшее время запретят поставки антисанкционных GeForce RTX 4090D и Nvidia H20 в Китай. Об этом сообщает китайское издание Videocardz со ссылкой на документ, выпущенный Министерством торговли США.

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Игровая видеокарта GeForce RTX 4090D и ИИ-ускорители Nvidia H20 были разработаны компанией Nvidia специально для Китая на замену обычной видеокарте GeForce RTX 4090 и ИИ-ускорителю Nvidia H100. Поставки последних запретил Минторг США. У аналогов снизили вычислительную мощность, что позволило поставлять их Китай без экспортного контроля.

В новой редакции правил экспортного контроля требования к мощности устройств ужесточили. В Новая редакция требует лицензирования компонентов, а также компьютеров, вычислительная производительность которых превышает 70 Тфлопс. И GeForce RTX 4090D, и Nvidia H20 превышают этот показатель. Изменения вступят в силу уже в четверг, 4 апреля.

Как сообщает South China Morning Post, Пекин уже выразил свое несогласие с изменениями. В министерстве торговли Китая заявили, что этот шаг создает дополнительные препятствия для сотрудничества между компаниями двух стран, а также отрицательно влияет на мировую полупроводниковую промышленность.