В Ирландии нашли затопленную крепость бронзового века

На дне залива Клю в Атлантическом океане обнаружили древние крепостные стены. О необычных камнях, которые открываются во время отлива, археологам рассказали местные жители.

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В ходе осмотра исследователи обнаружили два вала из крупных известняковых блоков. Они построены параллельно друг другу и разделяют остров Колланмор от материка.

Предварительно археологи датировали постройку поздним бронзовым веком. По мнению специалистов, около трех тысяч лет назад Колланмор был крепостью, а стены возвели, чтобы защитить его от вторжения из Ирландии.

Ученые также нашли каменную полость прямоугольной формы. Археологи полагают, что это могло быть специальным местом для приготовления мяса на вертеле.

Ранее археологи из Университета имени Нельсона Манделы в Южной Африке обнаружили древнейшее изваяние животного, созданное руками человека. Это оказалась скульптура из окаменевшего песка, сохранившаяся на побережье в 330 километрах от Кейптауна.