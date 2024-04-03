Генетики переписали историю эволюции птиц

Птицы начали процветать после вымирания динозавров и сейчас на Земле насчитывается более десяти тысяч их видов. Недавние достижения в области геномного секвенирования позволили американским ученым создать более ясную картину того, как развивались «ныне живущие динозавры» (так некоторые палеонтологи называют птиц), рассказал портал Popular Science.

© Unsplash

Новое исследование показало, как генетическое событие, произошедшее около 65 миллионов лет назад, вводило ученых в заблуждение об истинной истории эволюции птиц, отмечает Popular Science.

В 2014 году ученые составили генеалогическое древо группы птиц под названием Neoaves. В эту группу входит большинство видов птиц. Используя геномы 48 видов, ученые разделили птиц Neoaves на две основные категории. Голубей и фламинго тогда отнесли к одной категории, а всех остальных - к другой.

В новом исследовании ученые повторили генетический анализ уже для 363 видов птиц. Исследование подробно описало 93 миллиона лет эволюционных взаимоотношений между 92 процентами всех существующих видов птиц.

Результатом стало новое генеалогическое древо с четырьмя основными категориями. Оказалось, что фламинго и голуби имеют более отдаленное родство, и все это связано с определенным участком в их хромосомах.

Ученые нашли в геноме одно место, где гены не были так смешаны, как должно было быть за миллионы лет размножения. Исследователи учли рекомбинацию птиц - процесс, при котором генетический материал двух особей смешивается во время полового размножения.

Этот процесс происходит во время гаметогенеза (образования половых клеток) и приводит к формированию разнообразных комбинаций генетической информации у потомства. В результате рекомбинации формируются новые сочетания генов - это важно для генетического разнообразия и эволюции популяции.

В случае с птицами один участок одной хромосомы не смешался с близлежащей ДНК, как это должно было произойти, и фактически провел миллионы лет «замороженным во времени». На этот участок приходится всего два процента генома птиц, но его было достаточно, чтобы убедить ученых в существовании двух основных категорий птиц. Новое и более точное генеалогическое древо учитывает этот вводящий в заблуждение участок.

Ученые пришли к выводу, что все современные птицы имеют общего предка, жившего чуть более 90 миллионов лет назад. При этом большинство знакомых нам видов птиц появились 25 миллионов лет спустя, всего через несколько миллионов лет после вымирания динозавров.

Авторы исследования считают, что аналогичные генетические загадки могут скрываться и в геномах других организмов.