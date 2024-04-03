Xiaomi обновит пять смартфонов Poco до HyperOS

Компания Xiaomi объявила о планах выпустить прошивку HyperOS для пяти смартфонов Poco. Об этом сообщает портал GizMochina.

Так, в период с апреля по июнь обновление получат пользователи Poco F4, M4 Pro, C65, M6 и X6 Neo. Причем последний вышел в марте 2024 года и по неизвестным причинам предлагался с «устаревшей» MIUI 14 на базе Android 13.

Кроме того, Xiaomi похвасталась тем, что уже обновила в некоторых регионах Poco C55, M4 5G, M5, M6 Pro, X5, X5 Pro, X6, X6 Pro и F5.

Прошивка HyperOS стала продолжением культовой MIUI 14, но с упором на объединение всех устройств бренда в единую экосистему, предлагая улучшенный пользовательский опыт благодаря внедрению новых функций и оптимизации производительности. Актуальная версия HyperOS основана на Android 14 и внешне мало чем отличается от существующей MIUI 14.

Xiaomi также планирует расширить обновление HyperOS на другие модели, включая собственные смартфоны и устройства среднего ценового сегмента бренда Redmi. Например, в марте были названы все устройства Xiaomi, которые получат Android 15.