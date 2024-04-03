В 2024 году Apple прекратит поддержку популярных часов

С выпуском watchOS 11 Apple прекратит поддерживать представленные в 2018 году смарт-часы Apple Watch Series 4 актуальными обновлениями ПО. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на ресурс iPhoneSoft.

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После пяти лет получения последних обновлений программного обеспечения Apple Watch Series 3 потеряли поддержку после выпуска watchOS 9 в 2022 году. Прошлогоднее обновление watchOS 10 было совместимо со всеми теми же моделями Apple Watch, что и watchOS 9. При этом новый слух утверждает, что в watchOS 11 будет прекращена поддержка самых старых на данный момент поддерживаемых умных часов Apple: Apple Watch Series 4.

Таким образом, до watchOS 11 смогут обновиться следующие модели: Apple Watch Series 6 (2020 г.), Apple Watch Series 7 (2021 г.), Apple Watch Series 8 (2022 г.), Apple Watch Series 9 (2023 г.), Apple Watch SE 1 (2020 г.), Apple Watch SE 2 (2022 г.), Apple Watch Ultra (2022 г.) и Apple Watch Ultra 2 (2023 г.).

Apple Watch Series 4 дебютировали вместе с iPhone XS и iPhone XS Max в 2018 году, представив первый в истории обновленный дизайн устройства, увеличенный дисплей, удвоенный объем памяти, функцию обнаружения падения и возможность снятия ЭКГ.

В прошлом году iOS 17 прекратила поддержку iPhone X, но, по слухам, iOS 18 будет поддерживать все те же модели, что и ее предшественница. Ожидается, что Apple представит watchOS 11, iOS 18 и другие обновления программного обеспечения следующего поколения на WWDC 10 июня 2024 года.