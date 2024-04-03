Apple совместно с Alo Yoga представила наушники Beats Fit Pro

Принадлежащий компании Apple бренд Beats совместно с американским производителем премиальной спортивной одежды Alo Yoga представил специальную версию наушников Beats Fit Pro. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Beats Fit Pro Beats x Alo Special Edition выпускаются в стандартном матовом черном цвете, но с перламутровыми логотипами Beats на обоих наушниках и тисненым логотипом Alo на правом вкладыше. В этом случае уникальный дизайн становится более заметен, поскольку он имеет глянцевое покрытие с мерцающими блестками снаружи и светоотражающую хромированную отделку с логотипами Beats и Alo на внутренней стороне крышки.

«У Beats и Alo есть общая страсть к высокопроизводительным продуктам, которые позволяют нашим клиентам выразить свою уникальную и неповторимую индивидуальность. Мы очень рады объединить усилия с Alo и представить идеальный технологический аксессуар в мире фитнеса», – сказал директор по маркетингу Beats Крис Торн.

Модель Beats x Alo Special Edition Beats Fit Pro появится в продаже в США c 4 апреля 2024 года. Новинка будет продаваться по стартовой цене базовых Beats Fit Pro – $200 (примерно 18 тыс. руб.).