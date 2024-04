Amazon закрыла магазины, где под прикрытием ИИ работали индийцы

Компания Amazon отказалась от системы Just Walk Out (с англ. «Возьми и иди»), которая автоматически взимала плату с покупателей без участия кассира в продуктовых магазинах Fresh в США. Как пишет Gizmodo, эта система была основана не на искусственном интеллекте, а на работе жителей Индии, следивших за покупателями и пробивавших взятые ими товары.

По словам представителя компании, магазины Amazon Fresh вместо этого будут использовать Dash Carts - «умные» тележки, сканирующие товары, которые в них кладет покупатель. Технология Dash Cart, которая уже используется в некоторых магазинах Fresh, также не требует от покупателя взаимодействия с кассиром.

Чуть более половины магазинов Amazon Fresh были оборудованы системой Just Walk Out. Хотя проект Just Walk Out казался полностью автоматизированным, он полагался на работу более тысячи человек в Индии, которые смотрели и маркировали видео, чтобы обеспечить точность оформления заказов. То есть кассиров просто перевели в онлайн и они наблюдали за покупателями, отмечает Gizmodo.

Система Just Walk Out была впервые представлен в 2016 году, ее позиционировали как самую большую и смелую инновацию Amazon в сфере продуктовых покупок. Технология казалась невероятной, но были и некоторые проблемы. Часто покупателям требовалось несколько часов, чтобы получить чеки после выхода из магазина, в основном потому, что у «оффшорных» кассиров уходило много времени на просмотр видео.