Создана реконфигурируемая метаповерхность для сбора энергии

Исследователи из Пхоханского университета науки и технологий (POSTECH) и Университета Сунгкюнкван (SKKU) разработали «реконфигурируемую эластичную метаповерхность», которая значительно повышает эффективность сбора энергии.

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Представьте себе материал, который улавливает растраченную энергию от повседневных вибраций, например, от автомобильных двигателей или поездов, и преобразует ее в электричество. Новая метаповерхность, по своей модульности похожая на кирпичики LEGO, предлагает именно это.

Ее ключевая особенность заключается в возможности изменения конфигурации. Отдельные компоненты можно легко присоединять и отсоединять, что позволяет поверхности адаптироваться к конкретным потребностям.

В данном случае метаматериал использует вибрации для выработки электричества с помощью пьезоэлектрических компонентов. Однако традиционные метаматериалы имеют свои ограничения. Их работа часто ограничена одной частотой, что препятствует их реальному применению. Чтобы преодолеть это, исследовательская группа применила новый подход, учитывающий важнейшие аспекты упругости. Это позволило более тонко понять и смоделировать манипуляцию волнами в метаповерхности.