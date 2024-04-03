Германия может стать первой в Европе свалкой солнечных панелей

Германия рискует первой в Европе превратиться в свалку списанных солнечных панелей. К такому выводу пришли эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) по программе PVPS в новом отчете, сообщает PV magazine.

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Германия входит в пятерку ведущих стран мира по установленной мощности фотоэлектрических систем вместе с Китаем, США, Японией и Индией. Еще к 2020 году в ФРГ работали солнечные панели общей мощностью около 67 ГВт. К 2030 году страна хочет достигнуть суммарной мощности фотоэлектрических систем в 215 ГВт, а к 2040 году — в 400 ГВт.

Активное использование солнечных панелей приведет к тому, что Германия столкнется с необходимостью их массовой утилизации. Согласно отчету агентства, к 2030 году объем отходов солнечной энергетики достигнет 1 млн тонн, что станет настоящим вызовом.

В МЭА подчеркивают, что действующих заводов по переработке списанных солнечных панелей недостаточно. Кроме того, нужно повышать прозрачность в сборе и управлении отходами и проводить специальное обучение персонала. Сейчас в перерабатывающей системе случаются ошибки — например, на предприятия для переработки солнечных панелей из кремния свозились панели на основе другого сырья. Сама по себе методика сбора отходов считается «сложной», что приводит к перерасходу ресурсов.

Авторы отчета признают, что Германия предприняла шаги для обеспечения надлежащего сбора и вторичной переработки фотоэлектрических модулей. При этом эксперты отмечают, что необходимо продолжать улучшать весь цикл работ с отходами от солнечных панелей.