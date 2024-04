Крупные издания, такие как Nature, The New York Times и The Guardian, опубликовавшие статью про самую старую пирамиду на острове Ява, отозвали материал. Причиной стало то, что ученые поставили под сомнение возраст археологического памятника Гунунг-Паданг.

© runews24.ru

Так, в статье, опубликованном в октябре, говорилось, что пирамида могла быть построена 25 000 - 14 000 лет назад.

Однако дальнейшее радиоуглеродное исследование показало, что авторы первоначального исследования допустили принципиальную ошибку, которая может неблагоприятно сказаться на изучении данного направления.

Отметим, что в провинции Западная Ява насчитывается более 200 памятников. Гунунг-Паданг – один из самых таинственных из них и малоизученных.