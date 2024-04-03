Microsoft продолжит обновлять Windows 10 за деньги

Хотя официальная поддержка Windows 10 прекратится в октябре 2025 года, Microsoft не оставит корпоративных пользователей без защиты.

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Компания представила программу платных обновлений безопасности, которая позволит компаниям продлить срок службы «десятки».

Программа рассчитана на три года и будет стоить $61 за каждый год поддержки. Она подойдет тем, кто еще не готов перейти на Windows 11, но хочет обезопасить свои системы.

Обновления будут накопительными, то есть будут включать в себя все исправления, выпущенные ранее. Присоединиться к программе можно на любом этапе, но в этом случае придется заплатить за все пропущенные периоды.

Microsoft подчеркивает, что платные обновления – это временное решение. Компания рекомендует всем пользователям перейти на Windows 11, которая будет получать обновления безопасности бесплатно до 2028 года.