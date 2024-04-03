Motorola выпустила смартфон с уникальными возможностями камеры и дисплея

Motorola продолжает удивлять!

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Компания выпустила первый смартфон, предназначенный для реалистичной передачи цветов и оттенков кожи. Речь идет о Motorola Edge 50 Pro: уникальное сочетание мощной камеры и продвинутого дисплея в одном устройстве.

Новаторство Motorola получило подтверждение от экспертов института цвета Pantone. Это значит, что Edge 50 Pro передает естественные оттенки на фото и видео, что особенно важно для портретной съемки.

Новые возможности реализованы как для основной камеры, так и для селфи-модуля. Дисплей также способен отображать максимум реалистичных тонов.

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Стоит отметить и другие сильные стороны Edge 50 Pro. Это изогнутый OLED-экран с высокой яркостью и частотой 144 Гц, мощная батарея с поддержкой сверхбыстрой зарядки (125 Вт проводной или 50 Вт беспроводной), а также достойный запас памяти и емкое хранилище.

Система камер включает телеобъектив для крупных планов и ультраширокий модуль для съемок пейзажей и архитектуры.

Motorola Edge 50 Pro уже поступил в продажу в Индии, но, к сожалению, пока неизвестно о планах глобального релиза.