Оценена вероятность ухода Apple с европейского рынка

Комиссар Евросоюза (ЕС) по внутреннему рынку Тьерри Бретон оценил вероятность ухода американской компании Apple с рынка Европы. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты заметили, что некоторые эксперты предположили, что Apple может покинуть европейский рынок, чтобы не платить многомиллионные штрафы по итогам антимонопольных разбирательств. По словам Тьерри Бретона, это невозможно, так как корпорация не позволит себе потерять рынок с 450 миллионами потребителей.

Вероятность ухода Apple из Европы ранее допустил Джон Грубер в своем Тима Кука около 7 процентов от общего дохода, а возможные штрафы могут составлять до 10 процентов от мирового дохода.

Также Грубер заявил, что ЕС может потребовать от Apple предоставить возможность удаления ряда встроенных приложений. В их числе Джон Грубер отметил приложение «Фото», тесно связанное с экосистемой, удаление которого, по мнению эксперта, технически невозможно.

В середине марта стало известно, что компания Apple разрешит загружать приложения на iPhone напрямую, в обход App Store. Новая функция будет доступна позже этой весной.