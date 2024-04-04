В России официально представили серию смартфонов Realme 12 Pro

Компания Realme представила на российском рынке новые смартфоны 12 Pro и 12 Pro+. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

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Старшая модель серии — Realme 12 Pro+ получила перископический телеобъектив с разрешением 64 Мп, а младшая — 12 Pro — портретную телефотокамеру. Дизайн смартфонов выполнен в стиле часов, а за исполнение отвечали французский часовщик Оливье Савео и студия realme Design.

Realme 12 Pro+ — единственный в своей ценовой категории смартфон с перископическим телеобъективом OmniVision OV64B с трехкратным оптическим зумом, шестикратным внутрисенсорным приближением и 120-кратным цифровым. Основная камера смартфона представлена сенсором Sony IMX890 с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией. Третий модуль в блоке камеры — ультраширокоугольный на 8 Мп.

В базовом Realme 12 Pro имеется сенсор Sony IMX709 на 32 Мп, предлагающий двукратный оптический зум с возможностью четырехкратного внутрисенсорного увеличения без потери качества. Основной модуль представлен датчиком IMX882 на 50 Мп с оптической стабилизацией. Третья камера в смартфонах не отличается.

Смартфоны получили идентичные 6,7-дюймовые изогнутые по краям экраны с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц. За производительность Realme 12 Pro отвечает чип Snapdragon 6 Gen 1, тогда как в 12 Pro+ — Snapdragon 7s Gen 2.

Новинки доступны во всех магазинах партнеров Realme в цветах «Синее море» и «Бежевый песок». За Realme 12 Pro просят 35 и 40 тыс. руб. за версии 8/256 и 12/512 ГБ соответственно, тогда как Realme 12 Pro+ обойдется в 42 и 47 тыс. руб. в аналогичных модификациях.