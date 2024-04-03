Apple готовится представить новые наушники Beats

Apple планирует выпустить новую версию наушников Beats Solo 4. Намеки на обновление, как пишет издание MacRumors, были замечены как в обновлениях iOS, так и в документах Федеральной комиссии по связи США (FCC). Сейчас же в сети появились подробные характеристики гаджета.

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Внешне новинка не изменится и сохранит дизайн серии Solo. При этом Beats Solo 4 получат разъем USB-С вместо Lightning, аккумулятор с увеличенной емкостью и улучшенный звук с поддержкой Spatial Audio.

За улучшенный звук будут отвечать изготовленные по спецзаказу 40-миллиметровые преобразователи с большей четкостью и дальностью действия. Порт 3,5 мм по-прежнему будет доступен для передачи звука без потерь. Аккумулятор позволит модели работать от одного заряда до 50 часов. Зарядка Fast Fuel обеспечивает пять часов воспроизведения при 10-минутной зарядке.

Функция Find My позволит отслеживать расположение устройство через специальный сервис на iOS и macOS. Будет присутствовать сопряжение в одно касание не только с iPhone, но и с Android-смартфонами. Заявлена Поддержка Bluetooth 5.3 и микрофоны с новыми голосовыми алгоритмами для повышения четкости речи.

Ожидается, что Apple представит Beats Solo 4 в начале мая 2024 года. Стоимость новинки составит $200 (примерно 18,5 тыс. руб. по курсу на момент публикации новости), что сопоставимо с ценой Beats Solo 3.