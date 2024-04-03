Пользователи начали отказываться от Windows 11

Пользователи компьютеров отказываются от актуальной Windows 11 в пользу более старых операционных систем. Об этом сообщает портал Neowin со ссылкой на исследование аналитиков Statcounter.

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Аналитики выявили снижение числа пользователей Windows 11 и одновременный их рост у Windows 10. Эксперты связывают это с агрессивной рекламой Windows 11, которая, по всей видимости, привела к обратному эффекту.

По данным Statcounter, доля Windows 11 была очень высока в январе — 28,18%, однако в феврале опустилась до 26,72%. В то же время Windows 10 заняла в феврале 69,04%, имея в январе 67,23%. Таким образом, старая ОС прибавила 1,81% пользователей, тогда как Windows 11 потеряла 1,46%. В феврале Windows 7 занимала 3,04%, Windows 8.1 — 0,44%, а Windows XP — 0,39%.

Хотя изменения кажутся незначительными, они могут означать значительное количество пользователей на глобальном уровне, учитывая широкое распространение Windows. Официальная поддержка поддержка Windows 10 будет прекращена в октябре 2025 года.