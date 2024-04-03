Ученые предположили, какую фамилию будут носить все японцы через 500 лет

Согласно исследованию, проведенному профессором экономики из университета Тохоку Хироси Ёсидой, примерно через 500 лет все жители Японии будут носить одну фамилию - «Сато». Об этом сообщило издание Mainichi.

© Unsplash

Действующий гражданский кодекс регулирует, что муж и жена в Японии должны носить одну фамилию после заключения брака. Если правила сохранятся, к каждому японцу нужно будет обращаться «Сато-сан».

По словам профессора, «Сато» является самой распространенной фамилией в Японии. Данные за прошлый год показывают, что ее носили 1,529% граждан. Ёсида указал на увеличение доли населения Японии с фамилией «Сато» в 1,0083 раза с 2022 по 2023 год.

Численность населения Японии сократилась на 800 тысяч человек

Так, к 2531 году данную фамилию будут носить все жители Японии при сохранении темпов роста и увеличении пар с такой фамилией.

Ранее сообщалось об увеличении в России числа случаев смены фамилии и инициалов. Данные Минюста свидетельствуют о росте числа записей актов о перемене имени и фамилии на 46 тыс. в 2023 году. В 2022-м в ведомстве зарегистрировали 126 572 записей актов, а в 2012 — 80 507.