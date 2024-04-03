Xiaomi скоро выпустит свою первую «раскладушку» с мощным процессором

Xiaomi планирует в этом году представить флагманский складной смартфон Mix Flip. Это будет первая раскладушка компании, сообщает портал iXBT со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station.

Xiaomi Mix Flip получит дисплей с разрешением 1,5K, а за производительность смартфона будет отвечать флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, устройство предложит 32-мегапиксельную фронтальную камеру, интегрированную во внутренний экран, а также основную камеру с разрешением 50 Мп и телеобъектив с двукратным оптическим приближением.

По данным инсайдера, раскладушка Xiaomi также будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт. Он также утверждает, что Xiaomi Mix Flip, который имеет кодовое название Ruyi, будет представлен «скоро» и выйдет на глобальном рынке.

Xiaomi Mix — линейка концептуальных смартфонов китайского бренда, куда изначально входили первые «безрамочные» устройства компании. После был представлен Xiaomi Mix Alpha, который так и не поступил в продажу, а также Mix Fold — складные смартфоны в формате книжки. Последняя модель, Xiaomi Mix Fold 3, поступила в продажу в августе 2023 года.