Новая Зеландия будет сотрудничать с NASA в сфере исследования Земли из космоса

Правительство Новой Зеландии объявило о сотрудничестве c американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в сфере исследования Земли из космоса.

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Об этом сообщила министр науки, инноваций, технологий и космоса Джудит Коллинз.

"12 новозеландских исследовательских групп проведут совместные с NASA шестимесячные исследования в области экологического мониторинга, водного и климатического моделирования, прогнозирования стихийных бедствий и контроля сохранения биоразнообразия. Это поможет лучше контролировать развитие сельского хозяйства и оценить степень воздействия [деятельности человека] на окружающую среду", - указала Коллинз.

Также министр отметила, что в рамках проекта новозеландские ученые "получат доступ к самым современным технологиям и экспертным знаниям, а также наладят партнерские отношения с NASA, являющимся мировым лидером в области космических исследований". Планируется, что при помощи оборудования и технологий управления "они проведут, в числе прочего, динамическое картографирование лесов и проверят качество пастбищ с помощью спутниковых снимков".

Также сообщается, что правительство Новой Зеландии выделит каждой из 12 исследовательских групп 75 тыс. новозеландских долларов (около $45 тыс.), а самые успешные проекты получат дальнейшее финансирование и поддержку NASA.