Представлен Realme 12x с вырезом Mini Capsule 2.0

Компания Realme анонсировала в Индии смартфон среднего класса Realme 12X 5G. По сути, это тот же Realme 12, но за меньшие деньги. Realme 12X имеет тот же дисплей, процессор, аккумулятор, а также «динамическую кнопку», «воздушные жесты» и Mini Capsule 2.0.

© MobiDevices

Особенности

Realme 12X 5G оснащён 6,72-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ (2400×1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 950 нит.

За производительность отвечает 6-нм процессор MediaTek Dimensity 6100+ в сочетании с графическим процессором Mali-G57 MC2, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. В смартфоне также есть охлаждение VC.

© MobiDevices

На задней панели Realme 12X 5G располагается двойная основная камера:

главный датчик на 50 Мп (f/1.8);

макро-объектив на 2 Мп (f/2.4), с углом обзора 89°.

Спереди установлена селфи-камера на 8 Мп (f/2.0).

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка SuperVOOC мощностью 45 Вт. Устройство оснащено двумя стерео-динамиками, аудио-разъемом 3,5 мм и боковым сканером отпечатков пальцев.

Гаджет также поддерживает двойное подключение 5G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth 5.3 и USB Type-C. Realme 12X 5G получил степень защиты IP54. Размеры составляют 165,6×76,1×7,69 мм, а вес – 188 грамм. Работает смартфон под управлением Realme UI 5.0 на базе Android 14.

Realme 12X 5G оснащён динамической кнопкой, которую можно использовать в качестве кнопки быстрого доступа для переключения различных функций, таких как «Самолет», «Не беспокоить», управления затвором камеры и многое другое.

Кроме того, есть поддержка функций Air Gestures, которая предлагает пользователям бесконтактный интерфейс и Mini Capsule 2.0, демонстрирующая звонки пользователей, зарядку и другие важные оповещения с помощью анимации вокруг выреза на дисплее.

Сроки выхода, цвета и цена

Realme 12X 5G предлагается в Индии в двух цветовых вариантах – Twilight Purple и Woodland Green. Смартфон будет доступен с 5 апреля на Realme India и Flipkart.

Цена: