Samsung выпустит недорогие складные смартфоны Galaxy Z Fold FE и Flip FE

Инсайдеры раскрыли первые подробности о складных смартфонах Samsung Galaxy Z Fold FE и Flip FE — более доступных версиях популярных моделей.

© Samsung

Эти новинки могут стать отличной возможностью получить складной смартфон без заоблачных цен!

Вот что известно:

Ожидается, что оба смартфона получат мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 (в некоторых странах, возможно, Samsung Exynos 2xxx).

Большой запас памяти: 12GB/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной.

© ITHome

© ITHome

Хорошие новости пока не кончаются! По данным The Elec, цена Fold FE может составить около $800. Это сделает складные смартфоны куда доступнее.

При этом пока неясно, увидят ли свет обе модели. Инсайдеры считают, что Samsung может выпустить только один из двух вариантов.