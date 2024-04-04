Samsung выпустит недорогие складные смартфоны Galaxy Z Fold FE и Flip FE

Инсайдеры раскрыли первые подробности о складных смартфонах Samsung Galaxy Z Fold FE и Flip FE — более доступных версиях популярных моделей.
Эти новинки могут стать отличной возможностью получить складной смартфон без заоблачных цен!
Вот что известно:
- Ожидается, что оба смартфона получат мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 (в некоторых странах, возможно, Samsung Exynos 2xxx).
- Большой запас памяти: 12GB/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной.
© ITHome
© ITHome
Хорошие новости пока не кончаются! По данным The Elec, цена Fold FE может составить около $800. Это сделает складные смартфоны куда доступнее.
При этом пока неясно, увидят ли свет обе модели. Инсайдеры считают, что Samsung может выпустить только один из двух вариантов.
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