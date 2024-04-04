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Samsung впервые выпустит недорогие складные смартфоны Galaxy Z Fold FE и Flip FE

Инсайдеры раскрыли первые подробности о складных смартфонах Samsung Galaxy Z Fold FE и Flip FE — более доступных версиях популярных моделей.

Samsung выпустит недорогие складные смартфоны Galaxy Z Fold FE и Flip FE
© Samsung

Эти новинки могут стать отличной возможностью получить складной смартфон без заоблачных цен!

Вот что известно:

  • Ожидается, что оба смартфона получат мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen2 (в некоторых странах, возможно, Samsung Exynos 2xxx).
  • Большой запас памяти: 12GB/16 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной.
© ITHome
© ITHome

Хорошие новости пока не кончаются! По данным The Elec, цена Fold FE может составить около $800. Это сделает складные смартфоны куда доступнее.

При этом пока неясно, увидят ли свет обе модели. Инсайдеры считают, что Samsung может выпустить только один из двух вариантов.

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