Индийский космонавт рассказал о схожести корабля «Гаганьян» с «Союзами»

Первый национальный космический корабль "Гаганьян", созданный Индией, имеет определенные черты российских кораблей марки "Союз".

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Об этом рассказал в интервью корреспонденту ТАСС первый индийский космонавт, Герой Советского Союза Ракеш Шарма.

"Конструкция нашего корабля была вдохновлена, скажем так, конструкцией "Союза", потому что у нас был опыт пребывания на "Союзе", - указал Шарма. "И не забывайте, что Индия уже много лет эксплуатирует российские истребители и транспортные самолеты. И, честно говоря, космические системы - это всего лишь продолжение систем военной авиации, истребителей или транспортных самолетов. Мы выпускали российские самолеты и знали особенности конструкции", - рассказал Шарма. "Для Индии был большой смысл использовать ту же философию. Мы все знаем, что российские системы надежны и чрезвычайно безопасны, чему есть многочисленные свидетельства. К тому же единственным способом получить доступ в космос в течение ряда лет оставался только "Союз" - после того как шаттл отслужил свой срок и до того, как SpaceX вмешалась в эту игру. Вот веские причины, по которым нас вдохновил русский дизайн", - добавил собеседник агентства.

Первый индийский космонавт Ракеш Шарма в 1982 году был командиром эскадрильи ВВС Индии, когда он был отобран для международного советско-индийского полета и прошел подготовку в Звездном городке в СССР. Шарма был в составе экипажа корабля "Союз Т-11" вместе с советскими космонавтами Юрием Малышевым и Геннадием Стрекаловым. Корабль стартовал 3 апреля 1984 года и состыковался с орбитальной станцией "Салют-7". Международный экипаж вернулся на Землю 11 апреля 1984 года, длительность полета Шармы составила 7 суток, 21 час и 41 минуту.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда Индия будет отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Название проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса) означает "небесный корабль". Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" сейчас запланирована на 2025 год. Четверо членов экипажа уже прошли подготовку в российском Звездном городке и теперь продолжают тренировки в Индии.