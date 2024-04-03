Samsung Galaxy Watch научились показывать время на других планетах

Samsung представила уникальную функцию для своих смарт-часов Galaxy Watch — теперь они показывают время на других планетах!

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Вместе с Европейским космическим агентством (ESA) компания создала необычный циферблат Galaxy Time.

С его помощью владельцы Galaxy Watch смогут узнать время на Марсе, Венере, Юпитере и других планетах Солнечной системы. А еще циферблат показывает много другой интересной информации:

Скорость вращения планет и их расстояние до Солнца.

Количество спутников у каждой планеты и особенности их сезонов.

Точное расположение планеты в Солнечной системе.

Это кажется странным, но такой циферблат – крутая вещь, особенно для любителей космоса.

Galaxy Time подходит для всех часов Galaxy Watch на Wear OS, так что попробовать новый циферблат смогут владельцы Watch 4, Watch 6 и Watch 7.