Первоапрельский ролик Discord собрал на YouTube более 1 млрд просмотров за сутки

1 апреля Discord опубликовал на YouTube шуточное видео о «лутбоксах». За 24 часа оно собрало более миллиарда просмотров, что стало сенсацией.

© Ferra.ru

Видео длится всего 17 секунд и пародирует рекламу «лутбоксов» — популярной механики в видеоиграх. Discord представил их как новую функцию для своего приложения.

Многие не поверили своим глазам. Появились теории, что Discord случайно создал «бота для накрутки просмотров», который автоматически просматривал видео.

Один разработчик предположил, что платформа «случайно создала работающий YouTube-бот», проигрывая видео о лутбоксах в фоновом режиме всплывающих уведомлений.

© Ferra.ru

Discord редко публикует видео на YouTube, и обычно они не набирают больше нескольких миллионов просмотров.

Пользователи сети шутят о невероятном успехе Discord: «Discord случайно создал бот для накрутки просмотров на YouTube — это лучшая шутка на 1 апреля!».

Discord и YouTube пока не прокомментировали ситуацию.

Стоит отметить, что видео Discord далеко не самое просматриваемое на YouTube. Лидером остается «Baby Shark Video» — детская песня, которая за 7 лет набрала 14 млрд просмотров.