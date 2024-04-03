Realme выпустила недорогой смартфон C65

Компания Realme пополнила свою бюджетную линейку C-серии новым смартфоном C65.

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Новинка получила дизайн, напоминающий флагманский Samsung Galaxy S22, но при этом сохранила доступную цену.

Realme C65 оснащен 6.67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц.

В дисплее есть отверстие для 8-мегапиксельной фронтальной камеры, а также реализована функция Mini Capsule, которая отображает информацию о состоянии и уведомления вокруг селфи-камеры, напоминающая Dynamic Island от Apple.

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На задней панели смартфона расположена основная камера с 50-мегапиксельным сенсором и 2-мегапиксельным макрообъективом. Дизайн камеры выполнен в вертикальном стиле, как у Samsung Galaxy S22.

Realme C65 работает на базе процессора MediaTek Helio G85 и операционной системы Android 14 с оболочкой Realme UI 5.0. Смартфон получил аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45W.

Realme C65 будет доступен в двух цветах: черном и фиолетовом. Цена смартфона составит $148 за версию 6/128 ГБ и $192 за версию 8/256 ГБ.