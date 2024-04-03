$92.53+0.2399.41-0.15
Войти в почту

Землетрясение на Тайване приведет к росту цен на электронику

Мощное землетрясение на Тайване пошатнуло технологическую отрасль, вызвав обеспокоенность по поводу потенциальных сбоев в мировом производстве чипов. Землетрясение магнитудой 7,4 вынудило крупного производителя микросхем TSMC эвакуировать часть персонала завода и приостановить работу некоторых производственных линий. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Землетрясение на Тайване приведет к росту цен на электронику
© Газета.Ru

Опасения по поводу нехватки чипов растут после землетрясения на Тайване. Хотя TSMC уверяет, что ее работники находятся в безопасности, а первоначальные проверки не выявили серьезных повреждений, оценка повреждений все еще продолжается. Кроме того, протоколы безопасности компании привели к эвакуации персонала, что потенциально уже могло привести к отсрочке выполнения некоторых заказов.

В прошлом пандемия COVID-19 уже выявила уязвимости в глобальной цепочке поставок, что привело к нехватке полупроводников, используемых во всем: от смартфонов до суперкомпьютеров. Любые производственные сбои в TSMC, крупнейшем в мире контрактном производителе микросхем, могут еще больше усложнить и без того растянутую цепочку поставок.

«Хотя непосредственные последствия землетрясения кажутся минимальными, технологическая отрасль внимательно следит за тем, как TSMC оценивает ситуацию. Любые задержки производства могут усугубить существующую нехватку чипов и оказать волновое воздействие на потребителей во всем мире. В частности, на конечную стоимость электроники», – пишет GizmoChina.
Наука и техника
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости