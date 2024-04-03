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Слух: iPhone 16 получит усиленные антенны за счёт новой технологии Anokiwave

Тайваньская компания UMC, производитель полупроводников, разработала и будет производить новые комплектующие для антенных модулей iPhone 16. Об этом со ссылкой на отчёт о цепочке поставок Apple сообщило издание GizmoChina.

iPhone 16 получит усиленные антенны за счет новой технологии
© Ferra.ru

UMC заключила контракт на поставки специальных чипов с компанией Qorvo, занимающейся производством усилителей антенн для айфонов, и которая с недавних пор владеет производителем технологий связи Anokiwave, чья технология будет использоваться в усиленных модулях антенн. Отмечается, что UMC тоже интегрирует свою технологию 3DIC в модернизированные антенны.

Отраслевые источники полагают, что iPhone 16 может стать неким заделом для дальнейших моделей, поэтому Apple уже сейчас закладывает новый дизайн для модернизации антенны. В том числе это касается внедрения в смартфоны функционала ИИ.

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