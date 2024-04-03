NASA создаcт луноцентрическую систему отсчета времени

Американское правительство хочет, чтобы NASA выяснило, как определять время на Луне. Об этом пишет The Guardian.

Глава Управления по науке и технологической политике США (OSTP) отправил космическому агентству поручение — до конца 2026 года установить так называемое координированное лунное время (LTC). NASA предложили работать с другими организациями, что создать луноцентрическую систему отсчета времени.

Отмечается, что лунное время — это не часовой пояс, как на Земле, а целая система отсчета времени для Луны.

На спутнике Земли меньше гравитации, поэтому время там движется немного быстрее — 58,7 микросекунды в день — по сравнению с земным. Помимо прочего, LTC станет эталоном измерения времени для лунных космических кораблей и спутников, которым для выполнения миссий требуется предельная точность.

«Атомные часы на Луне будут идти с другой скоростью, чем часы на Земле», — рассказал сотрудник NASA Кевин Коггинс.

Американское космическое агентство планирует отправить миссии астронавтов на поверхность Луны. Речь идет о сентябре 2026 года. Экспедиции планируется проводить в рамках программы «Артемида», которая также должна создать научную лунную базу, которая могла бы помочь подготовить почву для будущих миссий на Марс.

Участие в этом принимают десятки компаний, космических кораблей и стран.

Без единого стандарта лунного времени, сообщил Reuters представитель OSTP, будет сложно обеспечить безопасность передачи данных между космическими кораблями и синхронизацию связи между Землей, лунными спутниками, базами и астронавтами.

Расхождения во времени также могут привести к ошибкам в картировании и определении позиций на Луне или на ее орбите.