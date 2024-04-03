Москва и Минск разрабатывают спутник с уникальными характеристиками

Российские и белорусские специалисты ведут успешную разработку нового спутника с уникальными характеристиками.

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Об этом рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, сообщает газета "Известия".

"Идет успешная работа "Роскосмоса" и Национальной академии наук с перспективой на 2027–2028 годы над новым совместным российско-белорусским спутником по дистанционному зондированию Земли с уникальными характеристиками", – поделился он.

Мезенцев отметил, что это необходимо для реальной экономики, для сферы обороны и безопасности. Он также назвал Белоруссию космической страной, напомнив, что сейчас гражданка страны Марина Василевская находится на МКС, а центр управления полетами находится не только в Подмосковье, но и в Минске.

Госсекретарь Союзного государства заявил, что в прошлом году был зафиксирован рекордный товарооборот между двумя странами – 54 миллиарда долларов. По его словам, почти 25 миллиардов долларов составил объем экспорта из Республики Беларусь в Россию. Мезенцев уточнил, что в РФ пользуются спросом машины, механизмы, оборудование, результаты работы предприятий в сфере микроэлектроники и электроники, а также работа на космос.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия подготовили 25 паспортов импортозамещающих проектов, которые реализуют в рамках выделенного Минску кредита на 105 миллиардов рублей на основании соглашения, подписанного в ноябре 2022 года. Подготовленные паспорта на сумму более 80 миллиардов рублей касаются энергетического машиностроения, микро- и радиоэлектроники, автопрома, сельхозмашиностроения и фармацевтики.