NASA изучает инцидент с возможным падением мусора с МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) расследует инцидент с возможным падением мусора с МКС. Об этом пишет портал The Debrief.

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Неопознанный объект в марте пробил крышу дома недалеко от Неаполя, штат Флорида. Специалисты НАСА проводят расследование, чтобы определить его происхождение.

Представитель НАСА Джош Финч сообщил, что после завершения анализа будет распространена более подробная информация по данному инциденту.

The Debrief предполагает, что упавший объект может быть поддоном с оборудованием, содержащим разряженные батареи, которые были сброшены с МКС в 2021 году. В результате неуправляемого входа в атмосферу он мог упасть на один из домов во Флориде.