На российских маркетплейсах резко подорожала техника

На российских маркетплейсах подорожала ввозимая из-за границы электроника. На это обратил внимание Telegram-канал NN.

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Причиной роста стоимости техники называют таможенную пошлину, так как наценка появилась у товаров, которые доставляют из-за рубежа. Причем пошлина не указывается в заявленном к карточке ценнике, а указано отдельно, так как это примерный расчет. Таможенный платеж не включен в стоимость товара и оплачивается, тогда заграничные товары проходят таможню на границе РФ.

Так, например, к стоимости прошлогоднего базового ноутбука Apple MacBook Air с чипом M2, к его цене в 180,6 тыс. руб. примерный размер пошлины составит дополнительные 26 тыс. руб.

Порог беспошлинного ввоза товаров физическими лицами с 1 апреля был снижен с €1 тыс. до €200. Примерный расчет пошлины уже появился на Ozon для зарубежных товаров, стоимость которых превышает €200. Размер пошлины составляет от €2 за каждый килограмм превышения лимита веса или 15% от суммы превышения лимита стоимости. Если превышены оба лимита, для расчета берется больший показатель. Кроме того, таможенный платеж включает комиссию таможенного брокера и таможенный сбор в размере 500 руб.