Российский видеоблогер и автор YouTube-канала HUDAKOV разбил ВАЗ-2104 для проверки функции обнаружения ДТП в iPhone 15.

В рамках обзора базового смартфона Apple блогер разбил отечественный автомобиль ради проверки функции Crash Detection. В прошлом году в обзоре iPhone 14 функция в России не заработала. Тогда это выяснил HUDAKOV, который разбил ВАЗ-2108, не получив должного эффекта.

На этот раз все сработало — сразу после аварии роботизированный голос Siri в смартфоне заявил: «Похоже, вы попали в аварию. Если вы не ответите, iPhone вызовет экстренные службы», — после чего запустился таймер.

По истечении 10 секунд отсчета, если не отключить таймер, iPhone самостоятельно наберет экстренные службы, а Siri заявит: «Владелец этого iPhone попал в серьезную автомобильную аварию и не отвечает на сигналы телефона», — назвав также и координаты пострадавшего в ДТП пользователя.

Отмечается, что в ходе эксперимента никто не пострадал, а блогер смог проверить работоспособность полезной функции распознавания аварий.