Telegram ограничит скорость загрузки пользователей без Premium подписки

Разработчики Telegram намерены урезать скорость загрузки у пользователей без платной подписки. Об этом сообщает Telegram-канал «Двач».

В исходном коде приложения Telegram было обнаружено, что в мессенджере будут ограничивать скорость загрузки и выгрузки файлов для пользователей без платной подписки, если они превысят лимит по трафику.

Какие-либо подробности лимита пока не раскрываются. Предполагается, что скорость планируют ограничить до 10 Мбит/с на 60 минут (и так каждый раз при повторных превышениях лимита).

Когда Павел Дуров анонсировал подписку Telegram Premium, он обещал, что все имеющиеся на тот момент функции никак не будут ограничены по отношению к пользователям бесплатной версии мессенджера. Тем не менее, с тех пор прошло почти два года. За это время Telegram обрел миллионы новых пользователей, что, по всей видимости, побуждает разработчиков как-то пересмотреть работу мессенджера для дальнейшей бесперебойной работы.

Одной из функций, которая была заявлена еще на запуске Telegram Premium, значится «Ускоренная загрузка», которая позволяет скачивать фото, видео и другие файлы без ограничения скорости. Пользователям из России подписка предлагается за 299 в месяц.