VR-модель собеседника научилась двигаться при созвоне в Apple Vision Pro

Apple анонсировала новую функцию «пространственных персон» для приложения FaceTime, доступную для пользователей Vision Pro. Теперь вы можете использовать их в приложениях с поддержкой SharePlay для совместной работы, игр или просмотра медиафайлов с другими людьми.

Идея состоит в том, чтобы создать ощущение нахождения в одном и том же физическом пространстве с другим пользователем. Каждый пользователь, по заявлению Apple, сможет контролировать то, что видит, и перемещать объекты без влияния на видимость для других. Пространственный звук также должен помочь вам ощущать местонахождение другого человека в виртуальном пространстве.

Для активации функции необходимо убедиться, что вы используете VisionOS 1.1 или выше, и выбрать опцию «пространственная персона» во время вызова FaceTime. В сеансе «пространственной персоны» могут участвовать до пяти человек одновременно.

Пока непонятно, насколько хорошо функция работает, особенно учитывая, что она зависит от SharePlay, и магазин приложений Vision Pro все еще не такой обширный.