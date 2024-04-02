В России предложили построить телескоп на Луне

Российские астрономы предложили построить телескоп на поверхности Луны для изучения черных дыр. Планируется, что такая установка позволит получить более детальные изображения окрестностей черных дыр и первичного излучения Вселенной. Ученые надеются, что это приведет к новым открытиям в физике сверхмассивных черных дыр и даст возможность углубленного изучения ранних этапов развития Вселенной.

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Группа российских астрономов под руководством главы Астрокосмического центра ФИАН выдвинула идею о создании лунного телескопа в рамках исследования перспектив развития субтерагерцовой астрономии в России. По их планам, такой телескоп сможет обеспечить изображения с высоким разрешением черных дыр и других космических объектов.

В настоящее время в России отсутствуют телескопы, способные работать на частотах выше 100 ГГц. Предложение включает возможность установки антенн на Луне в постоянно затененных кратерах или на ее приполярных регионах. Такая лунная обсерватория сможет совместно работать с наземными телескопами и космическими обсерваториями для получения комплексных данных.