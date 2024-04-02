Видео с клубникой под микроскопом произвело фурор в интернете

В интернете набирает популярность видео с клубникой под микроскопом, он вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Ролик появился в Telegram-канале Reddit.

Автор видео решил показать клубнику через микроскоп. Сначала он показал ее поверхность, которая при внимательном изучении оказалась покрыта большим количеством маленьких жучков. После этого он промыл клубнику обычной проточной водой из-под крана и вновь осмотрел ее поверхность, она оказалась чистой.

Затем автор ролика решил рассмотреть под микроскопом внутреннюю ее часть. Для этого он отрезал небольшой кусочек клубники. Вывод оказался неутешительным, внутри были живые личинки, похожие на белых червяков.

Данный факт не обрадовал зрителей, однако часть из них нашла способ избавиться от всех мельчайших насекомых. Они посоветовали замачивать клубнику в воде с небольшим количеством соли. По их словам, после пары минут в соленой воде из нее вылезут все вредители.