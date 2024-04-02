США ждет «цикадогеддон» в 2024 году

В 2024 году США ждет нашествие периодических цикад, которого не видели с 1803 года. Об этом сообщает Associated Press.

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По данным агентства, речь идет о роде цикад с 13-летним и 17-летним жизненными циклами. Именно за это их и прозвали периодическими. Ареалом их обитания является восточная часть Северной Америки.

Ученые ожидают, что весной 2024 года оба этих вида выползут на поверхность и покроют все вокруг. В связи с этим энтомолог из Коннектикутского университета Джон Кули назвал это «цикадогеддоном».

«В последний раз, когда эти два выводка появились вместе в 1803 году, президентом был Томас Джефферсон. Он даже написал о цикадах в своей "Книге о саде", но ошибочно назвал их саранчой», — указали в AP.

Там отметили, что в отличие от саранчи цикады не наносят особого ущерба сельскому хозяйству. Ожидается, что один из выводков двинется к юго-востоку страны, а второй — на штат Иллинойс.

Согласно оценкам ученых, на поверхность в США в 2024 году выползут сотни триллионов или даже квадриллионов насекомых. Главную опасность представляет шум, который издают цикады, он может достигать 110 децибел, что сопоставимо с реактивным двигателем самолета и может приносить физическую боль людям.