Названы лучшие Android-смартфоны по версии пользователей

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали мартовскую подборку с лучшими Android-смартфонами, основанную на пользовательских отзывах.

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На первом месте оказался прошлогодний флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra, который в среднем имеет 95,4% положительных оценок. За ним следуют iQOO 12 (95,35%) и Honor X50 GT (94,62%).

В AnTuTu отметили, что Honor X50 GT получил не самые впечатляющие характеристики, однако пользователи хвалят смартфон за температурный контроль и емкий аккумулятор. Кроме того, эта модель стоит 2 тыс. юаней (около 25,4 тыс. руб.), что делает X50 GT самым дешевым в первой тройке.

Современный Samsung Galaxy S24 Ultra занял четвертую строчку рейтинга, набрав 93,81% положительных отзывов. Пятое место досталось базовой модели прошлогодней линейки — Galaxy S23 (93,57%).

В десятку высоко оцененных пользователями смартфонов также вошли Oppo Find X7 Ultra (93,33%), Nubia RedMagic 9 Pro+ (93,33%), Vivo X90 Pro+ (92,87%), iQOO 12 (92,06%) и Nubia Z60 Ultra (91,84%).

Отмечается, что в рейтинг попали данные с 1 по 31 марта 2024 года, собранные на территории Китая.