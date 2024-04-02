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С 5 апреля в Киргизии перестанут работать карты "Мир"

БИШКЕК, 2 апреля. /ТАСС/. Карты "Мир" перестанут работать в Киргизии с 5 апреля из-за введенных США санкций. Об этом сообщил оператор национальной платежной системы "Элкарт".

С 5 апреля в Киргизии перестанут работать карты "Мир"
© ТАСС

"Подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами, ввело санкции против АО "Национальная система платежных карт" (АО "НСПК"), оператора карт платежной системы "Мир". С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" (ЗАО "МПЦ") как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы "Элкарт" информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт "Мир" в своей инфраструктуре", - говорится в сообщении на сайте оператора.

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