С 5 апреля в Киргизии перестанут работать карты "Мир"

БИШКЕК, 2 апреля. /ТАСС/. Карты "Мир" перестанут работать в Киргизии с 5 апреля из-за введенных США санкций. Об этом сообщил оператор национальной платежной системы "Элкарт".

"Подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами, ввело санкции против АО "Национальная система платежных карт" (АО "НСПК"), оператора карт платежной системы "Мир". С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" (ЗАО "МПЦ") как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы "Элкарт" информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт "Мир" в своей инфраструктуре", - говорится в сообщении на сайте оператора.