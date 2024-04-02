Росатом протестировал мобильный лазер при вырубке леса

Росатом провел тестовую расчистку просеки от древесно-кустарниковой растительности в зоне размещения линий электропередачи с помощью мобильного лазерного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

© Росатом

Тестирование проводили специалисты Троицкого института инновационных и термоядерных исследований в Новгородской области.

«С помощью нашего мобильного лазерного комплекса удалось срезать ствол дерева толщиной 200 миллиметров за шесть минут, это хороший показатель, а моделируя пучок лазерного луча, можно вдвое увеличить скорость. Это полностью отечественная разработка, не имеющая аналогов в России», — приводятся в тексте слова начальника лаборатории перспективных лазеров АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» Дмитрия Метляева.

Он отметил, что ранее мобильный лазер также был использован для демонтажа металлических конструкций. В результате он смог разделить на части металлоконструкции толщиной до 260 миллиметров на расстоянии до 300 метров.