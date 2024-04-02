Космонавт Корниенко назвал "твердую валюту" на МКС

Творог с орехами и блюда из баранины, которые входят в рацион питания российских космонавтов, очень нравятся астронавтам и являются "твердой валютой" на Международной космической станции (МКС). Об этом рассказал в интервью проекту "ТАСС Дети" летчик-космонавт, Герой РФ Михаил Корниенко.

"У нас есть такая процедура: апробация рационов питания. Мы по 10-балльной шкале оцениваем то или иное блюдо и, исходя из этой оценки, нам комплектуют набор <…> на полет. Баранина с овощами очень вкусная, вот я заказал себе бонусный контейнер с бараниной. Американцам очень нравится. Вот [у них] за баранину или наш творог с орехами, ванильный творог с орехами - это твердая валюта на станции была - что угодно можно было выменять", - рассказал Корниенко.

Полная версия интервью опубликована в соцсетях проекта "ТАСС Дети".