Появилась первая информация о смартфонах Nothing Phone 3
Инсайдерский портал 91mobiles Hindi немного рассказал о предстоящем смартфоне Nothing Phone 3 компании Nothing. Информации мало, но если слух соответствует действительности, устройство получит чип Snapdragon 8s Gen 3.
При этом информация приводится прежде всего для Индии, так как издание называет цену для местного рынка: $480–$540. Инсайдеры проливают свет и на сроки выхода Nothing Phone 3: в продаже модель должна оказаться в июле 2024 года.
Касательно чипа говорится о том, что это флагманская платформа, которой будут оснащены и такие смартфоны, как Redmi Turbo 3, Realme GT Neo 6 и iQOO Z9 Turbo. Отмечается, что вне китайского рынка Redmi Turbo 3 получит название Poco F6 и станет одним из основных конкурентов Nothing Phone 3.
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