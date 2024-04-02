Ученые выяснили, почему некоторые голуби делают сальто назад

Умение домашнего голубя породы бирмингемский роллер делать сальто назад является признаком серьезного двигательного расстройства. Заболевание передается генетически, сообщает ScienceNews.

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Открытие сделала Атуса Самани из Университета Юты в Солт-Лейк-Сити — ученая выяснила, что за проявление патологии отвечают по меньшей мере пять рецессивных генов.

Голуби этой породы — бирмингемский роллер — бывают двух разных видов. Первые умеют летать, но перед взлетом и во время полета делают длительные серии кувырков. Другие же и вовсе не умеют летать, вместо этого делают сальто на земле.

В ходе выступления на конференции Самани рассказала, что необычное поведение голубей объясняется расстройством двигательной системы. Заболевание проявляется вскоре после вылупления из яйца и постепенно прогрессирует — до тех пор, пока птица не теряет возможность летать.

Причиной появления расстройства стало скрещивание домашних голубей. Отмечается, что найти отвечающие за это гены удалось в мозгу голубя. При этом пока у Самани не удалось связать, какой конкретно ген отвечает за активацию и развитие патологии у птенцов.