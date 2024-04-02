Ученые выяснили, почему некоторые голуби делают сальто назад
Умение домашнего голубя породы бирмингемский роллер делать сальто назад является признаком серьезного двигательного расстройства. Заболевание передается генетически, сообщает ScienceNews.
Открытие сделала Атуса Самани из Университета Юты в Солт-Лейк-Сити — ученая выяснила, что за проявление патологии отвечают по меньшей мере пять рецессивных генов.
Голуби этой породы — бирмингемский роллер — бывают двух разных видов. Первые умеют летать, но перед взлетом и во время полета делают длительные серии кувырков. Другие же и вовсе не умеют летать, вместо этого делают сальто на земле.
В ходе выступления на конференции Самани рассказала, что необычное поведение голубей объясняется расстройством двигательной системы. Заболевание проявляется вскоре после вылупления из яйца и постепенно прогрессирует — до тех пор, пока птица не теряет возможность летать.
Причиной появления расстройства стало скрещивание домашних голубей. Отмечается, что найти отвечающие за это гены удалось в мозгу голубя. При этом пока у Самани не удалось связать, какой конкретно ген отвечает за активацию и развитие патологии у птенцов.