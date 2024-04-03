Эксперт рассказал, как часто нужно менять смартфон

Частота замены смартфона зависит от потребностей пользователя, но в целом покупать новое устройство рекомендуется через три года.

© Портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Об этом Москве 24 рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

"Смартфон – достаточно надежная вещь. Он может проработать два, три и пять лет при должном обращении. Поэтому частота смены устройства зависит от ваших потребностей. На мой взгляд, сегодня имеет смысл покупать смартфон раз в три года, не чаще", – отметил специалист.

Муртазин добавил, что со временем устройство устаревает и некоторые его компоненты изнашиваются.

"За два-три года батарейка приходит не то чтобы в негодность, а теряет емкость. Дальше встает вопрос, менять только ее либо вообще устройство. Разные люди по-разному решают эту проблему. Кто-то меняет батарейку, а кто-то целиком смартфон", – пояснил специалист. "За три года происходит большой объем изменений. По сравнению с вашим устройством у нового будет получше экран, камера, дополнительные всевозможные фишки".

Ранее были названы признаки, которые указывают на скорую поломку телефона. К ним в том числе относятся случаи, когда гаджет очень долго загружается либо постоянно презагружается. Кроме того, предвестником неприятностей может служить появление полос и искажения цветов на экране устройства.